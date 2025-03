Assassin's Creed Shadows-skuespillerne tror Naoe ville slått Yasuke i en kamp

HQ

Hvem ville vunnet i en kamp mellom en ninja og en samurai? Det er en debatt som har pågått i skolegårder over hele verden i flere tiår, og nå har vi kanskje fått et endelig svar. Skuespillerne bak shinobien Naoe og samuraien Yasuke i Assassin's Creed Shadows har gitt sitt svar på hvem som ville vunnet hvis det kom til en slåsskamp.

I en video lagt ut på Ubisofts YouTube-side (takk, GamesRadar), mente Masumi (Naoe) og Tongayi Chirisa (Yasuke) begge at det ville være Naoe som ville vinne i en kamp mellom de to. "Du er en ninja. Du kan være her uten at jeg får vite det," sa Chirisa. "Spesielt med den store hjelmen min, du kan bare knipse meg [på] mils avstand, som om du kaster noe på meg."

I spillet trenger du ikke å bekymre deg så mye for at de to skal komme i slagsmål, og selv om det er lett å se hvordan Naoe ville vinne hvis hun fikk overtaket på samuraien, med tanke på hvor sterk Yasuke er som en kraftpakke i Assassin's Creed Shadows, kan kampen gå den andre veien hvis de møtes på like fot.