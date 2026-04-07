Assassin's Creed Shadows støtter nå mus og tastatur på Nintendo Switch 2

Ubisoft avslørte nylig at de ville trappe ned støtten til Assassin's Creed Shadows, slik at utviklerne fikk mer tid til å jobbe med fremtidige kapitler i serien. Selv om dette er forståelig, fikk spillet til slutt mindre enn et år med støtte etter lanseringen før denne avgjørelsen ble delt med publikum, og da det var det, bemerket Ubisoft at ytterligere oppdateringer fortsatt ville komme, men de ville ha et mindre fokus. Vi har fått et annet eksempel på dette nå.

Titteloppdatering 1.1.10 har blitt kunngjort med planer om å lansere i dag, 7. april, og selv om det er en ganske grunnleggende oppdatering, er det noen lovende og interessante funksjoner å ta hensyn til.

For det første kan de som spiller på Nintendo Switch 2 nå dra nytte av mus- og tastaturinngang, ettersom dette nå støttes på konsollen. På samme måte kan PS5 Pro-eiere oppleve spillet i ekstra visuell klarhet og med bedre ytelsesnivåer, ettersom den nye PSSR 2-teknologien er innlemmet i spillet.

Til slutt har Bo-våpenet, som tidligere var låst til Claws of Awaji-utvidelsen, blitt gjort tilgjengelig for alle spillere, noe som betyr at du kan begynne å finne stavvåpenet rundt omkring i det føydale Japan.

Det er også en rekke feil og problemer som har blitt løst, som du kan lese om her.