Assassin's Creed Shadows-teamet takker alle spillere for den positive mottakelsen

Etter en utfordrende utviklingsperiode preget av forsinkelser og kontroverser, har Assassin's Creed Shadows blitt lansert med stor suksess. Spillet har allerede tiltrukket seg over to millioner spillere og blitt en av seriens største lanseringer, noe utviklingsteamet hos Ubisoft Quebec nå takker for.

Teamet skrev:

"Denne helgen brukte mange av oss i Dev Team tid på å lese reaksjonene deres på Assassin's Creed subreddit - og vi vil bare si takk. Den store mengden kjærlighet og positivitet vi har mottatt, har vært utrolig hjertevarmende."

De la spesielt merke til et personlig innlegg på Reddit, der brukeren roste alt fra grafikk til utforskning og kampsystemet.

"Vi kom over dette innlegget, og det rørte oss virkelig. Å se din begeistring, dine gjennomtenkte reaksjoner og din glede har betydd alt for oss. Etter mange år med hardt arbeid er det ingenting som er mer givende enn å se at folk i lokalsamfunnet liker det vi har skapt."

Videre skriver teamet at de fortsetter å være lydhøre og lytte til spillernes tilbakemeldinger, og at det er mye spennende i vente for Shadows i fremtiden.

"Selv om vi ikke svarer direkte, skal du vite at vi lytter. Hele utviklingsteamet har lest innleggene deres - feiringen, tilbakemeldingene, teoriene - og det har vært inspirerende. Det gir oss energi. Og det hjelper oss med å fortsette å forbedre oss.

"Takk for at dere er en del av denne reisen sammen med oss. Dette er bare begynnelsen for Shadows, og vi gleder oss til å se spillet utvikle seg med dere ved vår side."

Hva håper du å se videre i Shadows, og er du fornøyd med opplevelsen så langt?