Assassin's Creed Shadows vil ha en co-op-modus etter utgivelsen, ifølge en innsider

Assassin's Creed Shadows ble dessverre forsinket fra november-utgivelsen til februar 2025, så vi må vente noen måneder lenger for å spille med seriens to nye hovedpersoner, ninjaen Naoe og samuraien Yasuke.

Spillet er designet slik at du kan spille med hvilken karakter du vil mesteparten av tiden, og nyte to forskjellige spillsett, med forskjellig kamp og mobilitet. Og selv om det ikke vil være klart ved lansering, jobber Ubisoft med en co-op-modus.

Dette er ifølge Tom Henderson fra Insider Gaming, som hevder at denne modusen startet utviklingen lenge før den nylige forsinkelsen. Det er ikke noe de har bestemt seg for å legge til på grunn av forsinkelsen.

Forsinkelsen av spillet har imidlertid presset hele rørledningen til spillet, inkludert potensiell DLC, så nå er det ukjent når denne oppdateringen vil bli utgitt.

Fans av Assassin's Creed husker at Assassin's Creed Unity allerede tilbød en co-op-modus for de to hovedpersonene, en funksjon som ikke kom tilbake for serien. Men ifølge rykter jobber Ubisoft også med et prosjekt Kodenavn Assassin's Creed Invictus, som vil være en flerspillertittel som kommer i 2025.

Assassin's Creed Hexe skal følge i 2026, men med Ubisoft vet man aldri...