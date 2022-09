Assassin's Creed, Skull and Bones og Mario + Rabbids bekreftet for Ubisoft Forward

HQ

Da Ubisoft kunngjorde at de skal ha en Ubisoft Forward-sending klokken 21 den 10. september fikk vi bare vite at denne vil gi oss "oppdatering og nyheter om kommende spill og prosjekter fra Ubisofts studioer over hele verden". Nå har vi fått litt mer konkret informasjon.

Det franske selskapet bekrefter at selve hovedshowet vil vise mer av Mario + Rabbids: Sparks of Hope og Skull and Bones i tillegg til en egen Assassin's Creed-del hvor vi som kjent blant annet skal få de første offisielle detaljene om Assassin's Creed Mirage.

Før dette vil det være et forshow hvor vi skal få vite mer om fremtidig innhold til Anno 1800, Brawlhalla, For Honor, The Crew 2 og andre spill som allerede er ute.