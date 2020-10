Assassin's Creed Valhalla er klart for lansering

Du ser på Annonser

Med litt over tre uker til lansering bør ikke dagens annonsering fra Ubisoft komme som et stort sjokk, men som vanlig er det uansett godt å få det bekreftet.

Selskapet kan nemlig fortelle at Assassin's Creed Valhalla har "gone gold", noe som betyr at spillet i all hovedsak er ferdigutviklet. Dermed kan du være sikker på at det lanseres den 10.november, og med tanke på at vi får denne beskjeden relativt sent vil det forhåpentligvis ikke vente en stor oppdatering den dagen heller.