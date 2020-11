Assassin's Creed Valhalla forbedres i morgen

Du ser på Annonser

Stadig flere av dere sender meg meldinger om at Assassin's Creed Valhalla er kjempegøy, men at også dere sliter med en del tekniske problemer. Noen av disse blir forhåpentligvis luket vekk i morgen.

Da kommer det nemlig en ny oppdatering til Assassin's Creed Valhalla som gjør en rekke interessante endringer. Blant annet vil PlayStation 5- og Xbox Series-eiere få mulighet til å velge mellom to grafikkmoduser. Performance vil justere bildeoppløsningen for å ha mer stabile 60 bilder i sekundet, mens Quality senker bildeoppdateringen til 30 for å ha maks bildeoppløsning og andre grafiske godbiter. Screen tearingen på Xbox Series-konsollene skal også bli et mindre problem enn før.

Hva generelle forbedringer angår skal runer kategoriseres i menyene på bakgrunn av om de er for våpen eller rustninger, en drøss med tekniske problemer skal være fikset, Odin's Sight vil fungere over større områder og mye mer du kan lese detaljert informasjon om her.