Assassin's Creed Valhalla har æren for musikken i Prey

HQ

Nå er ikke musikken noe jeg mener er særlig nevneverdig i en ellers god Prey-film, men dette skyldes ikke akkurat mangel på en talentfull komponist. Det er nemlig Sarah Schachner som står bak den, så da er ikke grunnen til at hun fikk jobben overraskende heller.

Dan Trachtenberg, regissøren av Prey, forteller at han bestemte seg for å få Schachner til å lage musikken i Predator-forløperen etter å ha spilt mye Assassin's Creed Valhalla under planleggingen av prosjektet. Dette skyldes selvsagt at hun er en av tre som står bak musikken i Ubisoft sitt populære spill. Det skal nevnes at den talentfulle komponisten også har gitt oss spill som Call of Duty: Modern Warfare, Anthem og Assassin's Creed: Origins de siste årene, men det var tydeligvis Valhalla som utmerket seg mest for Trachtenberg.