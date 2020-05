Assassin's Creed Valhalla har vært under utvikling i snart tre år

Nylig ble Assassin's Creed Valhalla endelig ordentlig avslørt med en trailer, som ikke viste direkte gameplay, men som ga oss en god idé om hva spillet kommer til å handle om. Dessuten har Ubisoft slått fast at dette er blant deres mest ambisiøse prosjekter hittil, og det er et resultat av 15 studioer som har samarbeidet om å utvikle spillet.

Selv om de har hatt et stort antall studioer, så betyr det faktisk ikke at spillet har blitt utviklet raskt heller. I et intervju med Eurogamer forklarer Ubisoft at spillet har vært under utvikling i snart tre år.

Dette bekreftet regissør Ashraf Ismail, som også var regissør på Assassin's Creed Origins, så vi krysser fingrene for at han har styr på det. De slår også fast i artikkelen at selv om Valhalla er direkte singleplayer, så er det masser av online-elementer.

"Valhalla is a single player game with many online components, encouraging players to share their progress and creativity," sier Ubisoft.

Har du ikke sett traileren enda, finner du den nedenfor.