Assassin's Creed Valhalla imponerer i gameplaypresentasjon

Selv om jeg har gjort absolutt alt og fått Platinum-trofeet i både Assassin's Creed: Origins og Assassin's Creed Odyssey skal det sies at Assassin's Creed Valhalla ikke klarte å friste meg de første månedene etter offentliggjøringen. Det virket som om spillet ikke ville ta nok sjanser eller gjøre nevneverdige endringer, men dagens trailer har endret på det.

Ubisoft har nemlig gitt oss en sju minutter lang gameplaypresentasjon av Assassin's Creed Valhalla hvor de forteller nærmest alt du må vite om spillet. Her bekreftes det blant annet vi kan la spillet veksle mellom de ulike kjønnene for Eivor uten at vi må gå inn i menyene og at norrøn mytologi virkelig får utfolde seg på noen interessante måter, mens vi også får se hvordan hjemplassen vår kan oppgraderes, hvordan erfaringssystemet har blitt mer fokusert og mye mer. Man kan trygt si at det visuelle begynner å bli finpusset også nå som spillet nærmer seg lansering.