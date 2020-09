Assassin's Creed Valhalla kjører i 4K/60fps på PS5

Du ser på Annonser

Assassin's Creed Valhalla blir uten en av årets større tredjepartsutgivelser, og det blir også blant de største titlene som lanseres sammen med de nye konsollene i november. Tidligere har Ubisoft of Microsoft bekreftet at spillet vil kjøre i 4K/60fps på Xbox Series X, og nå vet vi at PS5-eiere heldigvis får muligheten til å oppleve det samme.

Den tyske avdelingen til Eurogamer har nemlig fått en bekreftelse fra Ubisoft, at også PS5-versjonen kjører i 4K/60fps.

Vi vet enda ikke om det er noen merkbare forskjeller på de to plattformene når det gjelder teksturdetaljer, stabilitet og andre aspekter. Du kan se gameplay fra spillet nedenfor.