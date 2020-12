Assassin's Creed Valhalla og Black Ops Cold War overgår Cyberpunk 2077 på salgslistene

Du ser på Annonser

Vi overdriver absolutt ikke når vi sier at CD Projekt Red har gjennomgått et par ganske turbulente uker nylig. På tross av at de har utgitt et av de mest hypede spillene noensinne er det mange som er meget misfornøyde med resultatet, spesielt på konsoll. Både Microsoft og Sony har sørget for at spillet kan refunderes ganske enkelt. Det har også påvirket salgslisten for fysiske spill i Storbritannia i stor grad, hvor Cyberpunk 2077 må gi fra seg førsteplassen til Assassin's Creed Valhalla, og havner på tredjeplassen under Call of Duty: Black Ops Cold War.

Salgslisten kan du se her:

1. Assassin's Creed Valhalla

2.Call of Duty: Black Ops Cold War

3. Cyberpunk 2077

4. FIFA 21

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Just Dance 2021

9. Ring Fit Adventure

10. Super Mario 3D All-Stars

Takk, gamesindustry.biz