Assassin's Creed Valhalla og Call of Duty: Black Ops Cold War starter knallbra

Om jeg ikke tar helt feil har Call of Duty-spillene toppet de britiske salgslistene for fysiske eksemplarer hver eneste lanseringsuke de tretten årene som har gått siden Call of Duty 4: Modern Warfare kom ut, men den imponerende trenden ble brutt i forrige uke.

Britene kan nemlig avsløre at det ble solgt flere fysiske eksemplarer av Assassin's Creed Valhalla enn Call of Duty: Black Ops Cold War uken som var. Nå skal det selvsagt nevnes at Ubisoft sitt spill kom tre dager før Activision sitt, og at det selges langt færre fysiske eksemplarer i disse dager som følge av pandemien og trenden generelt. Faktisk kan det høres ut som om Black Ops Cold War vil toppe salgslistene om vi inkluderer digitale salg, for Activision sier at spillet har satt ny rekord på verdensbasis for antall digitale eksemplarer solgt på lanseringsdagen.

Den mest fascinerende informasjon vi har fått må uansett være at listen over de ti bestselgende spillene inkluderer en rekke PlayStation 5-spill til tross for at konsollen ikke slippes der heller før på torsdag. Det stoppet altså ikke britene fra å kjøpe flest PS5-utgaver av Spider-Man: Miles Morales og få Demon's Souls rett inn på sjetteplass. I tillegg havnet Sackboy: A Big Adventure på trettende, Godfall på sekstende. Nylanserte Yakuza: Like a Dragon må på sin side nøye seg med tyvende. Her er topp ti:

