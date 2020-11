Assassin's Creed Valhalla setter rekorder for serien

Du ser på Annonser

Både meget positive anmeldelser og en pristabbe gjorde sitt for at i alle fall undertegnede hadde troen på at årets Assassin's Creed-spill ville gjøre det bedre enn fryktet, og det kan man trygt si det har gjort.

Ubisoft kan nemlig skryte av at over dobbelt så mange spilte Assassin's Creed Valhalla den 10. november som Assassin's Creed: Origins hadde på sin lanseringsdag. Dessverre ønsker de ikke å gi oss antallet, men det betyr i alle fall at spillet er godt på vei til å passere ti millioner eksemplarer med god margin.

Har du fått testet spillet? Hva synes du eventuelt?