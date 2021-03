Assassin's Creed Valhalla sin første utvidelse slippes i april

Du ser på Annonser

Som vanlig var Ubisoft tidlig ute med å offentliggjøre fremtidsplanene sine for et Assassin's Creed-spill, men vi måtte nøye oss med å vite at Assassin's Creed Valhalla sin første utvidelse ville komme "i løpet av våren". Nå vet vi akkurat når.

De canadiske utviklerne avslører at Assassin's Creed Valhalla sin Wrath of the Druids-utvidelse lanseres den 29. april. Som kjent vil denne ta oss til Irland, hvor druide-kulten Children of Danu må stoppes. Nærmere informasjon skal komme neste måned.