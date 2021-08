Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris virker mørkt i trailer

I morgen slippes altså Assassin's Creed Valhalla sin store The Siege of Paris-utvidelse, og dagens trailer går det ganske klart at det ikke er mye kjærlighet som venter i Frankrike.

For dagens trailer gir oss ikke bare glimt av nye fiender, våpen og ferdigheter som er inkludert i Assassin's Creed Valhalla: The Siege of Paris, men får også historien og landet generelt til å virke mørkt og plaget av pest. Mest sannsynlig vil nok uansett ikke det stoppe Ubisoft fra å også ha litt av seriens velkjente, sprø humor der også.