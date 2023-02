Assassin's Creed Valhalla vant tidenes første videospill-Grammy

HQ

Stephanie Economou, komponisten bak Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, vant Grammy-en for beste lydspor for videospill og andre interaktive medier.

Economou var litt av en underdog i denne kategorien som inneholdt store navn i videospillkomposisjon som Bear McCreary, Richard Jacques og Christopher Tin, hvorav sistnevnte tidligere vant en Grammy for Civilisation 4s Baba Yetu.

Den erfarne komponist og fiolinist Economou gjorde sin videospillmusikk-debut med Assassin's Creed Valhalla sine Siege of Paris- og Dawn of Ragnarok-utvidelser. Forhåpentligvis vil vi høre litt mer av Economous lydspor i fremtiden, da denne seieren har bevist at hun er mer enn i stand til å lage topp videospillmusikk.

Takk, PCGamer.