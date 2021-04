Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids utsatt til mai

Du ser på Annonser

For en måned siden kunngjorde Ubisoft at Assassin's Creed Valhalla sin første utvidelse, Wrath of the Druids, skulle slippes den 29. april, men som vi alle vet kan ting raskt endre seg i disse dager og ordet for 2021 er selvsagt "utsatt".

Utviklerne forteller nå at Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids har blitt utsatt i to uker, noe som betyr at utvidelsen vil lanseres den 13. mai i stedet. Begrunnelsen er at de trenger litt mer tid for å levere "en mer rafinert opplevelse. Vi vil nok få vite mer om akkurat hva dette betyr snart, for det jobbes med en artikkel som skal fortelle oss mer om utviklingsprosessen deres.