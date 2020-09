Assassin's Creed Valhalla-lanseringen fremskyndes

Du ser på Annonser

De siste månedene har vært fylt med utsettelser, så man kan trygt si at dagens annonsering fra Ubiosoft er ganske unike i disse dager.

For rett etter Microsofts bekreftelse om at både Xbox Series X og Xbox Series S vil lanseres den 10. november har det franske selskapet annonsert at Assassin's Creed Valhalla fremskyndes fra den 17. til 10. november slik at spillet blir tilgjengelig på de nye konsollene fra første stun. Dette gjelder utgavene til PC, PlayStation 4, Xbox One og Xbox Series-familien, for PlayStation 5-utgaven kan selvsagt ikke få en dato enda siden det ikke er offisielt når selve konsollen kommer.