Assassin's Creed Valhalla-sjefen sparket etter utroskap

Mot slutten av juni, i flommen av personer som sto frem etter seksuell trakassering og lignende, bestemte Assassin's Creed Valhalla sin "Creative Director, Ashraf Ismail, å trekke seg fra prosjektet etter å ha innrømmet utroskap. Det viser seg at dette ikke var slutten på saken.

Ubisoft bekrefter nemlig at Ismail nå har fått sparken etter at selskapet hyret inn et firma for å etterforske anklagene nærmere. Dermed er hans 11 år lange karriere som leder av både Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Origins og altså mesteparten av Assassin's Creed Valhalla over, og han må finne seg i å bli en del av den stadig lengre rekken av personer Ubisoft sier opp som følge av etterforskninger de siste månedene.