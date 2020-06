Assassin's Creed Valhalla-skaper går av etter utroskap-anklager

Du ser på Annonser

Sammenligningene med Me2-perioden er ikke til å komme unna i disse dager. Etter at flere kvinner og menn har stått frem og snakket om forferdelige opplevelser i spillbransjen de siste dagene har Chris Avellone og en rekke andre spillutviklere fått sparken eller sagt opp jobbene sine etter anklager mot dem. I kveld er det Ubisofts storspill som merker konsekvensene.

Ashraf Ismail, Assassin's Creed Valhalla sin "creative director", skriver nemlig på Twitter at han forlater prosjektet for å fokusere på seg selv og familien. Han ønsker ikke at utroskap-anklagene rettet mot han skal påvirke folks syn om Valhalla og utviklerne som vil fortsette å jobbe på det, så dette var nok riktig valg. Forhåpentligvis har spillet kommet såpass langt at tapet av prosjektlederen ikke merkes stort heller.