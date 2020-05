Assassin's Creed Valhalla-traileren er Ubisofts mest sette noensinne

Det har vært delte meninger om Ubisofts måte å løfte sløret for Assassin's Creed Valhalla på. Først kjørte de på med en åtte timer lang teaser hvor BossLogic tegnet spillets cover art for oss, mens de dagen etter endelig ga oss den første offisielle traileren til spillet. Vi har dog ikke fått se ordentlig gameplay fra spillet, selv om Ubisoft slapp en såkalt "gameplaytrailer" like etter, og mange vil nok mene at Ubisoft ikke helt har promotert deres neste Assassin's Creed-spill på den mest optimale måten. Metoden deres har dog tilsynelatende gjort at spillet har fått ekstremt mye oppmerksomhet.

Under Ubisofts regnskapsmøte ble det nemlig nevnt (via Metro) at spillets offisielle annonseringstrailer faktisk har blitt sett rekordmange ganger:

"The reveal was spectacular and set new records for Ubisoft game. We had over 100 million views for the trailer in the first 10 days, making it the most viewed trailer in Ubisoft history."

Det forteller oss selvfølgelig ikke så mye om spillets kommende salgstall, men det er ingen tvil om at Ubisoft har skapt enorm interesse for Assassin's Creed Valhalla med det imponerende seertallet traileren har oppnådd.