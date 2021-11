Assassin's Creed-forfatter kommer tilbake etter åtte måneder

Mange Assassin's Creed-fans ble urolige da Darby McDevitt, en av hovedforfatterne for både Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed IV: Black Flag og Assassin's Creed: Revelations, slengte seg på flokken av folk som forlot Ubisoft i mars for å se om det var andre spennende ting å finne på det ute. Det var det tydeligvis ikke.

McDevitt skriver på Twitter at han har bestemt seg for å komme tilbake til Ubisoft for å fortsette med Assassin's Creed-historien. Samtidig gjør han nok mange veldig glade ved å si at han aldri har vært mer spent på hvor serien er på vei. En hyggelig beskjed å få siden mange fryktet historien vlle lide da Ubisoft bekreftet det mer Live Service-aktige Assassin's Creed Infinity i sommer.