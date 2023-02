Assassin's Creed-tegneserieforfatter snek seg inn i en meta-vits

HQ

En Assassin's Creed Valhalla-tegneserie med tittelen The Converts inneholder en vits smuglet inn av en av forfatterne om språket til Isu, den første sivilisasjonen i universet.

Å lære noen form for andrespråk er vanskelig, og det ser ut til at forfatteren av The Converts ikke fikk nok forberedelsestid til å studere skrivingen av Isu riktig, som i ett panel lyder en oversettelse av en Isu-tekst: "Hvis someose som esplais hvordan man skriver denne dritten, ville det være muc appreiated," som på bedre norsk ville oversette til "Hvis noen kunne forklare hvordan man skriver denne dritten, ville det bli satt stor pris på."

Fans bemerket at dette ikke var et veldig godt eksempel på Isu-skriving, da det bare oversetter det gamle språket ved å konvertere bokstavene nøyaktig til sine engelske kolleger. Likevel gir det en morsom oppdagelse når du forestiller deg den stakkars forfatteren som har til oppgave å oversette et språk som bare forstås av de mest hardcore av Assassin's Creed-fans.

Uformelle fans er kanskje ikke engang klar over Isu, da de bare vises så ofte i spillene og andre medier. Det viser bare hvor lite grep Ubisoft har om sin enorme, overordnede fortelling i Assassin's Creed om at en forfatter gjør narr av Isu-språket i en spin-off grafisk roman.