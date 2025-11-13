Assetto Corsa Rally (Early Access)

HQ

Å kjøre veldig fort i mange runder rundt en ovalbane med bare venstresvinger, i en racerbil uten servostyring, er selvfølgelig vanskelig. Å kjøre veldig, veldig mange runder i en LMP-bil, om natten, på veldig raske baner eller å kjøre en Formel-vogn rundt Silverstone er selvfølgelig også veldig vanskelig. Det er ikke mange sjåfører på denne lyseblå planeten som kan gjøre det med et vellykket resultat. Men alt dette er uendelig mye enklere enn å styre en Lancia i 220 km/t på en grusbelagt skogsvei som er 3,4 meter bred, omgitt av granstammer like tykke som Peter Harryson og konstruert for sporadisk trafikk i opptil 40 km/t. Det er det vanskeligste du kan gjøre i en bil. Det er verdens mest krevende motorsport. Det er her verdens beste førere pleier å samles, og det er ofte så vanvittig rasende å se på at adrenalinkicket overgår selv det villeste takhoppet i en garasje. Rally... ...er livet.

Grafikken håndteres av Unreal Engine 5.4, mens all bilfysikk håndteres av Kunos Assetto Corsa Evo-system, og det fungerer veldig bra.

Men rallysjangeren føltes død så sent som for to måneder siden. Død. KT Games og deres lisensierte WRC-spill gikk ikke bare nedoverbakke, og manglet de mest vitale delene av en fornuftig rallyopplevelse, de ble også lagt ned. Codemasters og EA tok over der KT slapp, og til tross for et fenomenalt potensial og et strålende utviklingsteam, ble EA Sports WRC aldri det spillet det kunne ha vært. Floppen var et faktum, EA solgte lisensen tilbake til GMBH og sparket alle 78 ut av WRC-teamet. Den lille delen av den store, brede racingsjangeren som besto av rallyspill - føltes mer død enn på over 20 år. Tristheten var et faktum. Som lidenskapelig simracingfanatiker og livslang rallyfan begynte jeg virkelig å tvile på at jeg ville klare å holde min egen hobby gående uten et fornuftig rallyalternativ. bare noen uker senere ble den første virkelige rallysimulatoren siden 2004 annonsert. Assetto Corsa Rally Den har vært under utvikling siden høsten 2021, er utviklet av et "dream team" innen subsjangeren, med teknisk støtte fra Assetto Corsa-studioet Kunos Simulazioni, og tilbyr rett og slett den mest kompromissløst realistiske simuleringen av rally siden svenske Warthogs kult Richard Burns Rally (for 21 lange år siden).

Grafikken er virkelig fantastisk, og det samme er kjøreopplevelsen. Utfordrende som bare det og ekstremt givende.

Assetto Corsa Rally slippes i dag, og da i form av en tidlig tilgangsversjon. Spillet er planlagt å nå 1.0-versjon i februar-mars 2027, og Supernova Games lover selvfølgelig jevnlige oppdateringer med nye land, baner og biler. Versjonen som nå rulles ut inneholder to rallyland; Frankrike og Wales og ti biler. Det er fire baner i utgivelsesversjonen som måler 3,3 kilometer med unik vei (alt i alt), og det finnes 14 versjoner av disse banene. Alle de 33 kilometerne med vei er laserscannet, noe som betyr at rallysjangeren selvfølgelig har fått den samme tekniske oppmerksomheten og detaljrikdommen som resten av simracing-sjangeren har fått i løpet av de siste 15 årene. Hvert eneste lille gruskorn er modellert etter laserskannede miljøer i de to landene, og bilene er gjenskapt gjennom mer avanserte og detaljerte målinger og prøvekjøringer enn i noe tidligere rallyspill. Når Assetto Corsa Rally når 1.0 om 18-19 måneder, vil det ifølge Supernova Games by på 120 kilometer med unik, laserscannet, ekte WRC-vei og 33 biler i seks ulike klasser. Ingen deler av innholdet er lisensiert av WRC og GMBH, noe som betyr at utviklerne kan jobbe i sitt eget tempo med det materialet som de og spillerne foretrekker.

Early Access-versjonen inneholder 33 kilometer med ekte, laserskannet vei og ti biler.

Supernova Games er et italiensk studio der de fleste av utviklerne har jobbet med racingspill i flere tiår. Her finner vi Assetto Corsa-veteraner, WRC-generasjonens grafikk, Dirt Rally 2.0-programmerere og alt derimellom, og ifølge teamet har det aldri vært noen tvil om målet; Å skape den mest realistiske rallyopplevelsen spillverdenen noensinne har sett. Har de lyktes allerede i tidlig tilgang, med versjon 0.1? Det enkle svaret på det spørsmålet er ja. I Assetto Corsa Rally er hvert eneste lille aspekt ved rallybilene som tilbys simulert. Individuell fjæring og hjuloppheng, firedelte bremsesystemer, vær, skiftende terreng, luftfuktighet, chassisfleks og så videre. Forholdet mellom dreiemoment og toppeffekt er svært godt balansert, akkurat som tyngdepunktets bevegelse.

Hvis du antar at det er det samme uvirkelige sidegrepet her som i WRC Generations eller EA Sports WRC, er det en enkel måte å kjøre deg selv (og medsjåføren din) i hjel på.

Akkurat som i et ekte rally handler mye om å kontrollere bilen med bremsen, og akkurat som i et ekte rally er rullende grus forrædersk for dem som ikke våger å stå på gassen. Konstant firehjulsdrift og en senterdifferensial med torque vectoring gjør at du som sjåfør må holde momentet, farten og drivet i dekkene for ikke å skli av veien, og her har Supernova Games gjort en strålende jobb. Det føles riktignok litt som om mangelen på sidegrep har blitt overdrevet litt noen ganger for å gjøre kjøringen vanskeligere (og dermed øke realismen) som Richard Burns, men det handler også om å lære på nytt, for meg som sjåfør. Det handler om å aldri bremse når veien svinger. Det handler om å lære seg å lytte til notene og deretter posisjonere bilen i god tid før den svinger, kutte kurven på innsiden og sørge for at all bremsing er gjort i god tid før du akselererer gjennom svingene. Dette er ekstra viktig for de eldre rallyveteranene i dette spillet, og simuleringen av følelsen av å kjøre (fort) firehjulsdrevet på grus er veldig, veldig godt utført. Assetto Corsa Rally er utfordrende, og du, som meg, kommer garantert til å krasje et dusin fine biler før du kommer inn i den endringen av kjørestil som kreves her, men i motsetning til Richard Burns Rally blir det aldri tilgivende på den straffende måten som skaper unødvendig frustrasjon. I stedet er den emulerte oppførselen til bilene og dekkfysikken så kommunikativ at jeg som sjåfør alltid forstår nøyaktig hvilken feil jeg har gjort når ting går galt (bokstavelig talt).

Wales eller Frankrike, er det som tilbys. I løpet av de neste 18 månedene kommer det imidlertid seks fullstendige rallyer til.

Et annet aspekt ved dette spillet som er så fryktelig imponerende allerede i tidlig tilgang, er grafikken. Supernova Games har jobbet med Unreal Engine 5 for grafikken og deretter brukt Kunos Assetto Corsa Evo-fysikkmotor på toppen av det, noe som har vist seg å fungere perfekt. I motsetning til EA Sports WRC, Rennsport, Assetto Corsa Competizione eller Ride (andre racingspill basert på Unreal Engine), er det ingen store problemer med dårlig anti-aliasing, flimrende skygger, microstutters eller annen dritt her, i stedet flyter Assetto Corsa Rally utrolig godt og byr på grafikk som, uten noen reell konkurranse, overgår alt annet i denne sjangeren akkurat nå. Dette spillet er rett og slett brutalt vakkert, og med tanke på at alle veiene har blitt laserscannet og deretter gjenskapt med mer enn ti ganger mer "løvverk" enn hele EA Sports WRC, ville det ikke vært det minste vanskelig om early access-versjonen hadde noen problemer med skjermoppdateringen og grafiske bugs. Jeg har ikke lagt merke til en eneste en i løpet av mine timer, og har kunnet kjøre Assetto Corsa Rally i et perfekt tilpasset trippelskjerm-oppsett med perfekt synsfelt (det er mange veldig, veldig gode innstillinger her) og alt unntatt to parametere på "Ultra".

Innstillingsmulighetene er suverene og FFB er flott.

Like imponerende er lyden, som endelig etterligner det mekaniske, kantede brølet fra rallyskogen på den måten som vi rallyfans har lengtet etter. Motorene skriker, girkassene hviner og anti-lag-systemet får eksoslydene til å ekko gjennom skogkanten på en måte som ofte får meg til å grøsse. Jeg skulle gjerne hatt litt mer grusmatter mot understellet på bilen, men jeg forstår også problemet med å øke den delen, for da risikerer jeg å drukne kartleseren i støyen. Notene er også veldig bra, både når det gjelder valg av stemme, artikulasjon og timing, og for den som vil ha dem senere eller tidligere, kan de selvfølgelig endres. Mengden innstillinger som allerede er inkludert i denne early access-versjonen er betydelig, og du kan virkelig aktivere eller deaktivere nesten alt, noe vi simracingfans i dag selvfølgelig krever. Bare noe sånt som at Unreal Engine beviselig kan styres mot en modus der ekte, skikkelige trippelskjerm-oppsett er mulig (til tross for at Codemasters sier at det ikke er mulig), sier mye om en utvikler som forstår sin kjernemålgruppe til fulle.

Presentasjonen minner om Assetto Corsa, og det er selvfølgelig en god ting. Enkelt, rent og stilig med mye ekstra informasjon for de som ønsker å fordype seg.

Det eneste jeg egentlig ikke har tenkt å rose for øyeblikket er fartsfølelsen, som er litt svak når synsfeltet er slått av. Dette har ikke noe med skaleringen å gjøre, slik det gjorde i WRC Generations (der en postkasse kunne være like stor som en Toyota Yaris), men med Supernovas prioriteringer. En enda større fartsfølelse ville sikkert gjort spillet enda mer utfordrende, noe som selvfølgelig kan være ødeleggende for de uinnvidde, men jeg vil likevel gjerne at den økes litt. Bortsett fra det og det faktum at denne tidlige versjonen av spillet mangler variasjon i form av flere baner og flere biler, er det stort sett ingenting jeg vil klage på her. Jeg har skrevet om spill siden midten av 90-tallet og har drevet med racingsimulatorer på daglig basis siden 2004, og jeg har aldri testet en "betaversjon" av en racingsimulator som har vært så bra rett fra start. Å si at Assetto Corsa Rally lover godt ville være helt feil. Det er allerede fantastisk bra på så mange måter, og med flere rallyer og flere biler går vi den lyseste fremtiden denne subsjangeren noensinne har sett i møte. Og dette akkurat når jeg fryktet at det skulle være så godt som dødt i rallyskogen. Tenk hvor feil du kunne ta.