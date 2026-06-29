Assetto Corsa Rally fortsetter sin reise mot versjon 1.0 med tillegg av online flerspiller og greske baner

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Supernova Games, Kunos Simulazioni og 505 Games har presentert den nyeste oppdateringen for rallysimulatoren sin, Assetto Corsa Rally, som for øyeblikket er i Early Access. Oppdatering 0.5 introduserer nytt innhold og en etterlengtet funksjon som skal gi prosjektet et løft: online flerspiller.

Du kan nå opprette private, tilpassbare rom med opptil 16 spillere som konkurrerer, med muligheter for å justere både værforhold og begrensninger for kjøretøy og tilskuere. I tillegg lanseres en standard arrangementskalender og et premium-helgearrangement som varer fra fredag til søndag.

Det er også nye utviklinger når det gjelder fysikken i versjon 0.5 av Assetto Corsa Rally. Den interne funksjonaliteten er revidert, og en ny type dekk er introdusert, sammen med en mer stabil beregning av belastningsfølsomhet, skalert i henhold til trykk og størrelsen på kontaktflaten. Overflategjenkjenning er omdesignet med unike sett med parametere og terrengspesifikke modifikasjoner, supplert med innføringen av lengde- og sideveis motstandseffekter på myke underlag.

Til slutt er det også lagt til to nye etapper i Rally of Greece: spesialetappen Loutraki og spesialetappen Elatia. Med alt dette i bakhodet kan du ta en titt på alt denne nye oppdateringen har å tilby mens spillet nærmer seg full lansering, i traileren nedenfor.