Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Assetto Corsa Rally

Assetto Corsa Rally fortsetter sin reise mot versjon 1.0 med tillegg av online flerspiller og greske baner

Du kan nå spille med opptil 16 spillere i Early Access og kjøre på grusbanene i Elatia-Zeli eller Loutraki.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Assetto Corsa Rally (PC) - Steam Account - GLOBAL

Assetto Corsa Rally (PC) - Steam Account - GLOBAL

From 120.95 NOK at 17 stores
See price

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Supernova Games, Kunos Simulazioni og 505 Games har presentert den nyeste oppdateringen for rallysimulatoren sin, Assetto Corsa Rally, som for øyeblikket er i Early Access. Oppdatering 0.5 introduserer nytt innhold og en etterlengtet funksjon som skal gi prosjektet et løft: online flerspiller.

Du kan nå opprette private, tilpassbare rom med opptil 16 spillere som konkurrerer, med muligheter for å justere både værforhold og begrensninger for kjøretøy og tilskuere. I tillegg lanseres en standard arrangementskalender og et premium-helgearrangement som varer fra fredag til søndag.

Det er også nye utviklinger når det gjelder fysikken i versjon 0.5 av Assetto Corsa Rally. Den interne funksjonaliteten er revidert, og en ny type dekk er introdusert, sammen med en mer stabil beregning av belastningsfølsomhet, skalert i henhold til trykk og størrelsen på kontaktflaten. Overflategjenkjenning er omdesignet med unike sett med parametere og terrengspesifikke modifikasjoner, supplert med innføringen av lengde- og sideveis motstandseffekter på myke underlag.

Til slutt er det også lagt til to nye etapper i Rally of Greece: spesialetappen Loutraki og spesialetappen Elatia. Med alt dette i bakhodet kan du ta en titt på alt denne nye oppdateringen har å tilby mens spillet nærmer seg full lansering, i traileren nedenfor.

HQ
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally

Relaterte tekster

0
En reise gjennom rallyspillenes historie

En reise gjennom rallyspillenes historie
ARTIKKEL. Skrevet av Petter Hegevall

Rallyekspert Petter oppsummerer et vell av minner, litt trivia og refleksjoner om rallysjangeren, og argumenterer for at rally som spillformat har en lys fremtid foran seg. Bli med på en retro-tur fylt med ujevn grus og snirklete skogkanter.

0
Assetto Corsa Rally har blitt avduket

Assetto Corsa Rally har blitt avduket
NYHET. Skrevet av Petter Hegevall

Alle vi som jevnlig har spilt den italienske utvikleren Kunos Simulazionis 12 år gamle racingsimulator, vet at spillet har evig liv takket være den delvis åpne kildekoden...



Loading next content