Assetto Corsa Rally har blitt avduket

Alle vi som jevnlig har spilt den italienske utvikleren Kunos Simulazionis 12 år gamle racingsimulator, vet at spillet har evig liv takket være den delvis åpne kildekoden og muligheten til å endre spillet selv, for å legge til og oppgradere ting som grafikk, lyd, vær, biler og til og med baner.

Dette har ført til at Assetto Corsa har blitt utvidet med rallybiler og rallybaner via ulike lidenskapelige hobbymoddere, noe som naturlig nok har ført til at Kunos har blitt spurt tusenvis og atter tusenvis av ganger: Når kommer Assetto Corsa Rally?

Nå er tilsynelatende svaret på det spørsmålet, eller i hvert fall snart. Den 13. november lanserer Kunos, utgiveren 505 Games og utvikleren Supernova Assetto Corsa Rally via "Early Access", for så å nå versjon 1.0 neste år. Spillet ble vist frem for motor- og spillpressen med fokus på sim-racing i går, og det er merkbart at det er lagt vekt på realisme, realisme og atter realisme.

Supernova I går snakket de om hvordan Kunos' fysikkmotor kombinert med Unreal Engine 5 har gjort det mulig for dem å skape det de mener er den mest realistiske rallyopplevelsen noensinne, og ut fra bildene og videoene ser det ut som om de snakker sant.

Early Access-spillet, som lanseres 13. november, vil inneholde fire rallyetapper på til sammen 33 kilometer, og de er alle basert på ekte rallyveier i Wales, som alle har blitt laserskannet for å oppnå det realismenivået som Kunos lover her. Det blir både grus og asfalt, ti biler (Group B, WRC og Rally2), støtte for tre skjermer, dynamisk vær og terreng som ødelegges og omformes etter hvert som du kjører. Det ferdige spillet (som kommer neste år) vil by på 120 kilometer med laserscannede rallyveier fordelt på ti rallyetapper i fem land. Vi kan også forvente oss 30 biler.

"En rallyversjon av Assetto Corsa, når?! Det har vært et av de vanligste spørsmålene jeg har fått i løpet av disse årene, og endelig kan jeg gi et svar," forklarer Kunos' Marco Massarutto. "En skikkelig rallysimulering krever en dedikert tilnærming som kan utnytte de unike aspektene ved denne motorsportdisiplinen. Når man først og fremst kjører mot kronometeret, i stedet for mot dusinvis av sanntidsbehandlede AI-motstandere, frigjør man betydelige CPU-ressurser, og dette gjør det mulig for utviklerne å presse grensene for fysikk, mekanisk oppførsel og dekkmodeller på tvers av de ulike overflatene som Assetto Corsa Rally vil inneholde og simulere. Resultatet er en dedikert og ekte rallysimulering, drevet av Assetto Corsa-fysikkmotoren, som kan utnytte sitt potensial fullt ut uten kompromisser. Ved å kombinere denne avanserte motoren med noen av de beste virkelige rallyetappene som er reprodusert ved hjelp av laserskanningsteknologi, de mest ikoniske rallybilene, samt lidenskapen og kompetansen til Supernova-utviklerteamet, vil vi kunne levere en ultimat opplevelse som fansen har ventet på i flere tiår."

