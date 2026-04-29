Assetto Corsa Rally har gått sammen med FIA for å skape en ny e-sportkonkurranse: FIA Esports Global Rally Tour

I dag lanseres en ny konkurranse for e-sportverdenen, nærmere bestemt sim-racing-sjangeren. 505 Games og Supernova Games Studios, sammen med Kunos Simulazioni, har i dag kunngjort at deres tittel Assetto Corsa Rally har blitt valgt av FIA (Fédération Internationale de l'Automobile, verdens ledende motorsportorganisasjon) til å fungere som plattform for en ny rally eSport-konkurranse kalt FIA Esports Global Rally Tour.

Konkurransen presenteres i et flerstegsformat, som er åpent for alle deltakere i førerutvelgelsesprosessen, og "gir spillere fra hele verden muligheten til å konkurrere i et organisert, merittbasert mesterskap. Den 12. mai åpner en global konkurranse på Assetto Corsa Rally, der 56 førere fra hele verden vil bli valgt ut: 16 fra Europa og 8 fra hver av de andre deltakende regionene (Midtøsten og Nord-Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia-Stillehavsregionen og Afrika). Serien begynner med den regionale kvalifiseringsrunden for Asia-Stillehavsregionen 23. juni, som arrangeres under FIA-konferansen i Macao, og 16.-18. oktober finner den regionale kvalifiseringsrunden for Europa sted i Frankfurt i Tyskland, som en del av SimRacing Expo.

Mesterskapet kulminerer 12. desember 2026 under FIA Awards Ceremony, der de fem beste førerne i turneringen vil konkurrere i Grand Final på scenen.

"En av FIAs viktigste prioriteringer er å utvikle e-sport og knytte det raskt voksende publikummet til våre nasjonale sportsmyndigheter rundt om i verden, for å bidra til å styrke deres lokale initiativer", sier Niroshan Pereira, leder av FIA Esports Commission. "FIA Esports Global Rally Tour representerer virkelig denne visjonen og er et viktig skritt fremover for sporten. Rally er enormt populært, og jeg er glad for å kunne utvide omfanget av våre e-sport-konkurranser - som til nå har fokusert på baneracing - til også å omfatte rally. Vi kan se frem til å se tusenvis av førere fra hele verden konkurrere på Assetto Corsa Rally for å få sjansen til å vise frem talentet sitt foran alle FIA-verdensmesterne i Shanghai senere i år, under FIA Awards-seremonien."

"Å bli valgt av FIA som den offisielle plattformen for en global rally-esportkonkurranse av denne størrelsen representerer en betydelig validering for Assetto Corsa Rally og for arbeidet som Supernova Game Studio har utført til dags dato," kommenterte Mauro Notarberardino, direktør for Supernova Game Studio. "Selv om spillet fortsatt er i en tidlig fase, er det allerede ansett som en av de ledende titlene i rallysimulatorlandskapet. Denne anerkjennelsen gir et lovende grunnlag for det fremtidige potensialet til Assetto Corsa Rally."