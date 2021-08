Asterix & Obelix: Slap Them All denger løs i november

HQ

På grunn av pandemien ønsket ikke utviklerne i Mr Nutz Studio å gi oss en lanseringsdato da de annonserte Asterix & Obelix: Slap Them All i mars, men det viser seg at de, akkurat som den kjente gjengen i franchisen, ikke er redd for kamp.

Vi har fått en ny trailer fra Asterix & Obelix: Slap Them All som avslører at spillet vil slippes den 25. november, så utgiverne i Microids er tydeligvis ikke redde for at Call of Duty: Vanguard, Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, Dying Light 2 Stay Human og andre storspill som kommer rundt samme tid skal stjele all oppmerksomheten til folk.