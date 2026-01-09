Astralis frisker opp Counter-Strike 2 -laget med to nye signeringer

HQ

Den danske esportsorganisasjonen Astralis har avslørt noen få endringer som vil påvirke Counter-Strike 2 -listen. Laget har bestemt seg for å bevege seg bort fra sin tradisjonelt helt danske line-up for å ønske to nye stjerner fra Sverige og Litauen velkommen.

I forkant av BLAST Bounty 2026 Sesong 1 har laget hentet inn både Love "phzy" Smidebrant og Gytis "ryu" Glušauskas, for å bli med i det bredere laget og forhåpentligvis hjelpe det med å komme seg opp på CS2-verdensrangeringen, og få noen trofeer underveis.

Når det gjelder hvorfor disse to ble signert av Astralis, har administrerende direktør Jonas Gundersen uttalt: "De er spillere vi tror passer veldig godt inn i det vi bygger. I tillegg til å være sterke spillere tilfører de ny energi til laget, og de er spillere som umiddelbart kan tilpasse seg den spillestilen vi ønsker å implementere, sammen med treneren og vår spillende leder."

Gundersen bemerker også at disse signeringene betyr endringer i Astralis' fremtidige oppsett, som vil "bevege seg litt raskere og være litt morsommere å være en del av - og å se på."

Disse to vil bli med Rasmus "HooXi" Nielsen, Jakob "jabbi" Nygaard og Victor "Staehr" Staehr på Astralis' hovedliste for BLAST Bounty når det starter 12. januar.