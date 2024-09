Astralis har ansatt cadiaN som sin nye spill-leder

HQ

Det danske esport-kraftpluggen Astralis har kunngjort at det har lagt til en veteranstjerne i sine rekker for å tjene som leder innad i spillet. Etter en periode på Team Liquid har Casper "cadiaN" Møller sluttet seg til det danske laget og erstattet Alexander "bro" Bro på hovedlisten.

Astralis legger til om denne signeringen: "Denne signeringen bekrefter vår forpliktelse til å opprettholde en dansk liste som er i stand til å konkurrere med den globale eliten."

CadiaN kommenterte også signeringen litt, og bemerket "Jeg forstår at noen kan se på dette som et kontroversielt trekk, gitt min historie med laget og tidligere rivaliseringer. Noen vil kanskje til og med stille spørsmål ved om det er riktig å trekke seg fra AWP. Men sannheten er at jeg deler den samme visjonen som Astralis: Å alltid strebe etter å være best, bygge en dansk CS-topp og konkurrere om de største titlene."

Vi får se cadiaNs debut som Astralis-spiller senere denne måneden når laget konkurrerer i BLAST Premier Fall Final 2024 på Forum i København mellom 25. og 29. september.