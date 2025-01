Astralis inngår Counter-Strike-partnerskap med Zowie

HQ

For å starte uken har den danske esportsorganisasjonen Astralis avslørt at den har tappet maskinvareprodusenten Zowie for sitt siste partnerskap. Denne avtalen vil se skjermprodusenten utstyre organisasjonens Counter-Strike 2 spillere og treningsfasiliteter med det nyeste utvalget av Zowie-dingser, inkludert New Fast TN 400Hz DyAc 2 Gaming Monitor.

Når det gjelder hva dette partnerskapet håper å oppnå, legger kunngjøringen til at skjermene ideelt sett vil gjøre det mulig for Astralis 'CS2-spillere å "prestere på toppen av sine evner når det betyr mest." For å legge til dette vil det være en viss grad av frem og tilbake, ettersom Astralis 'spillere forventes å gi ytelsesdata og tilbakemeldinger for å hjelpe Zowie med å fortsette å innovere og forbedre produktene sine.

Astralis' sportsdirektør Kasper Straube uttalte følgende om partnerskapet: "Å gi spillerne våre det beste utstyret for å prestere på høyeste nivå har alltid vært en topp prioritet. ZOWIEs kompromissløse dedikasjon til innovasjon og teknologisk perfeksjon stemmer perfekt overens med vår ambisjon om alltid å forsøke å flytte grenser innen e-sport. Med ZOWIE som ny offisiell partner vil spillerne våre få de ideelle forholdene de trenger i sin iherdige jakt på suksess."

Zowies skjermer vil også bli standardutstyr på Københavns gaming- og eventsenter, Astralis Nexus, som en del av dette partnerskapet.