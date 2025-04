Astralis legger ned Talent-avdelingen som en del av kostnadsbesparende tiltak

HQ

Den danske esportsorganisasjonen Astralis har lenge brukt et talentutviklingsprogram for å identifisere og deretter forbedre de unge og kommende stjernene som viser mest potensiale i esporten de konkurrerer i. Kjent som Astralis Talent, har denne grenen fungert i fire år, men vil ikke fortsette i et femte.

I et innlegg på X bemerker Astralis at de legger ned Talent som en del av kostnadsstrømlinjeformingstiltak. Teamet bemerker at det har til hensikt å fortsette å følge den danske esports-scenen nøye for å identifisere potensielle talenter, men det vil ikke kjøre dette utviklingsprogrammet for å forbedre og forfine stigende stjerner lenger.

Astralis oppgir spesifikt: "I vår pågående innsats for å effektivisere organisasjonen og sikre en sunn virksomhet, beklager vi å kunngjøre at vi vil avvikle driften av Astralis Talent.

"Å være en del av det danske økosystemet rundt talentutvikling har vært en prioritet, og vi ønsker å takke alle som har vært involvert de siste fire årene, inkludert spillere, trenere, ansatte, konkurrenter, turneringsarrangører og kolleger.

"Vi vil fortsette å følge den danske talentscenen tett, og ønsker alle som jobber med de fantastiske unge spillerne alt godt fremover."

Tror du dette er et godt valg for Astralis som organisasjon?