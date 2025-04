Astralis setter CadiaN på benken og erstatter ham med HooXi

HQ

Danske Astralis gjør en håndfull endringer når de ser frem mot de kommende begivenhetene i Counter-Strike 2 konkurransesesongen. Organisasjonen har bestemt seg for å sette en av sine veteranstjerner på benken og i stedet erstatte ham med et talent fra en rivaliserende organisasjon, samtidig som de også gjør endringer i ledelse og stab.

På spillerfronten er det Casper "cadiaN" Møller som har blitt satt på benken med den hensikt å erstatte ham med den tidligereG2 Esports -spilleren Rasmus "HooXi" Nielsen. Astralis bemerker at HooXi også vil overta CadiaNs lederoppgaver i spillet mens han fungerer som stand-in for PGL Astana 2025 -arrangementet som er planlagt om to ukers tid.

Når det gjelder hvorfor denne endringen er gjort, uttalte Astralis administrerende direktør Jakob Hansen: "Casper "cadiaN" Møller har blitt satt på benken, og vi takker ham for hans tid og innsats i Astralis. Casper har vist seg å være en ekte proff, men til syvende og sist klarte verken han eller laget å nå det nivået vi alle hadde håpet på. Vi ønsker Casper alt godt fremover."

I forbindelse med endringene i ledelsen har også sportsdirektør Kasper Straube fått sparken, noe Hansen også kommenterte med følgende kommentar "Han har vært dedikert, profesjonell og lojal mot Astralis i hele sin tid her. Jeg vil takke Kasper for hans harde arbeid med teamet og organisasjonen, og jeg ønsker ham det aller beste for fremtiden."

Det er tydelig at Astralis har store ambisjoner om å vende tilbake til CS2-toppen, ettersom Hansen også uttalte at begge endringene skjer "som en konsekvens av de svake resultatene våre, som kulminerte i den tapte Major-kvalifiseringen".