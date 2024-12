Astro Bot blir en Funko Pop-figur

HQ

Få videospillfigurer passer bedre enn den søte lille roboten Astro Bot som Funko Pop-figur, og nå finnes det en. Frem til 19. desember kan du forhåndsbestille samlefiguren som slippes 29. mai 2025. Så benytt anledningen til å få tak i den lille figuren og feire at spillet vant den prestisjetunge Game of the Year-prisen på Game Awards 2024. For $ 25 er søta bare din!

Med Astro Bots store seier er det sannsynlig at figurens popularitet vil fortsette å stige, men som med alle GOTY-vinnere er det alltid de som mener at et annet spill burde ha vunnet i stedet. Hva mener du om dette? Bør vi se en Black Myth: Wukong eller Metaphor: ReFantazio Funko akkurat nå?