Astro Bot direktør: "Det er OK å lage et lite spill"

HQ

Det ser ut til at dagene med spill som skryter av hvor mange hundre timer de tar å fullføre, er i ferd med å være over. Jada, et spill som Kingdom Come: Deliverance II eller Baldur's Gate III kan kreve de timene, men når du legger sammen hvor mange massive RPG-er som slippes i løpet av et gitt år, blir det klart at du aldri kommer til å spille dem alle.

Nicolas Doucet, regissør av 2024s GOTY-vinner på The Game Awards Astro Bot, snakket nylig i et panel på GDC (takk, GamesRadar), og sa at spill ikke trenger å være massive i dag.

"Helt fra starten var vi innstilt på at det er OK å lage et kompakt spill ... det er OK å lage et lite spill", sa han. "Så for oss betyr det at vi lager noe i en slik skala at vi kan kontrollere det fullt ut. Det er fra et utviklingssynspunkt. Men ikke bare det. For spillerne, vi vet alle at spillerne i dag har en backlog av spill og ikke kan fullføre spillene sine, så utsiktene til et spill du faktisk kan fullføre, er et veldig overbevisende argument."

Selv om du kanskje ikke får en time som tilsvarer hver dollar du bruker på et spill som Astro Bot, kan fokuset og gleden som tilbys bety at det er greit at du ikke har masse dialog å gå gjennom eller et enormt kart å utforske hver tomme av.

Foretrekker du mindre eller større spill?