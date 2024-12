Astro Bot overrasket selv skaperne med GOTY-seier på The Game Awards 2024

HQ

Under The Game Awards 2024 overrasket plattformspillet Astro Bot mange da det ble kåret til årets spill. Selv om spillet hadde høstet mye ros, hadde ikke engang skaperne forventet at det skulle vinne den gjeveste prisen. I et nylig intervju med Famitsu fortalte Nicholas Doucet, direktør for Team ASOBI, at han håpet på en viss anerkjennelse fra samfunnet, men at han aldri hadde forestilt seg at spillet skulle vinne den ettertraktede tittelen.

Doucet avslørte at teamet hans var forberedt på en kort takketale i tilfelle Astro Bot vant en annen kategori, men da kunngjøringen for Game of the Year kom, ble de lamslått. Doucet innrømmet at øyeblikkene etter seieren var uklare, ettersom han var i sjokk. Til tross for overraskelsen er det tydelig at Astro Bot mer enn fortjente sin plass på toppen.

Denne uventede seieren understreker det unike ved Astro Bot i spillbransjen, som tilbyr en forfriskende og fantasifull opplevelse som ser ut til å ha vunnet over både spillere og kritikere. Etter å ha sett de samme typene spill dominere i årevis, er det spennende å se noe nytt og innovativt stå i sentrum.

Hva synes du om at Astro Bot ble kåret til årets spill?