Asuka og Leroy bekreftet for Tekken 8 i gameplaytrailere

HQ

Bandai Namco startet med å ha et par måneders pause mellom hver karakteravsløring for Tekken 8. Så begynte vi å få en ny stort sett annenhver uke før vi fikk to hver uke. EVO Japan tok alt til et nytt nivå.

Fordi Bandai Namco har bestemt seg for å virkelig belønne de som følger den store turneringen ved å gi oss gameplaytrailere for både Asuka Kazama og Leroy Smith. Disse trailerne viser som alltid de populære karakterenes nye utseende og angrep, og det er tydelig at begge har endret seg litt siden Tekken 7.

Hvilke karakterer savner du fortsatt? Jeg kan fortsatt ikke vente å se hvordan Yoshimitsu vil, forhåpentligvis, se ut.

HQ