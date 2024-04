HQ

Atari gjenoppliver varemerket Infogrames og vil bruke det som et nytt publiseringsmerke. Varemerket har ikke vært i bruk på lenge, men det var kjent for å lage kjente titler som Alone in the Dark, Heart of Darkness og spill basert på ikoniske figurer som Smurfene, Asterix og Tintin.

"I flere tiår bygget Infogrames opp et rykte som utgiver og utvikler av fantastiske og eklektiske spill, og vi er glade for å bringe det tilbake", sier Atari-sjef Wade Rosen (takk, VGC).

Infogrames' første oppkjøp blir Totally Reliable Delivery Service. Spillet for 2019 er kjøpt fra tinyBuild. Det forventes at Infogrames vil forsøke å bygge videre på arbeidet som ble gjort av spillets forrige utvikler, og ta de neste skrittene mot å gi franchisen ny energi.