Atari inngår filmavtale med Universal om 10 klassiske videospill

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Gullrushet etter oppkjøp av immaterielle rettigheter i Hollywood fortsetter, og nå har Universal inngått en avtale med Atari for å sikre seg rettighetene til å gjøre 10 ikoniske videospill om til filmer.

Ifølge Deadline gjelder avtalen muligheten til å gjøre 10 ikoniske arkadespill om til spillefilmer, og ett prosjekt ser ut til å være i gang allerede, ettersom både Matt Reilly og Carl Hampe er knyttet til å skrive manus, mens Guymon Casady fra Entertainment 360 skal produsere.

De 10 spillene som er valgt ut for denne avtalen, inkluderer noen av de mest ikoniske arkadespillene gjennom tidene. Det mest kjente er Pong, men listen inkluderer også Asteroids, Adventure, Bezerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command og Yars’ Revenge.

I en kommentar til denne avtalen nevnte Ataris administrerende direktør Wade Rosen hvor «begeistret» selskapet var for å samarbeide med Universal, og at målet med partnerskapet er «å bringe ånden i vårt ikoniske merke og våre spill over til et nytt medium.»

Dette kommer også etter at vi snakket med Rosen på Gamescom 2025, hvor vi spurte om Ataris inntreden i adaptasjonsbransjen, og han svarte oss at «det er mange muligheter i den bransjen» selv om det er en «lang prosess» å få det til.