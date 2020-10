Atari lanserer en miniversjon av Pong

Du ser på Annonser

Synes du det er kjipt at du ikke kan dra med deg ditt Pong-spill overalt? Da kommer Atari med løsningen for deg. De lanserer nemlig Mini Pong Jr. som er kun 30 cm lang med en 7.9 tommers LCD-skjerm.

På denne kan du spille mot en AI-spiller eller i god, gammeldags lokal multiplayer. Den kommer også med "retro arkadelydeffekter" og du styrer racketen med hjulet du kjenner fra den gamle klassiske kontrolleren. Du kan selv velge om du vil bruke vanlige AA-batterier eller gi den strøm via en USB-kabel. Dessverre er den for øyeblikket kun annonsert for Asia og Nord-Amerika med lansering i julen.