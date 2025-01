Athletic Club-presidenten klager over ulikheter i pengefordelingen i den spanske supercupen

HQ

Denne uken arrangeres den spanske supercupen, med fire lag: Real Madrid og FC Barcelona, første- og andremann i LaLiga forrige sesong, og Athletic Club Bilbao og Mallorca, finalistene fra Copa del Rey i fjor. Athletic Bilbao tapte allerede i går kveld mot FC Barcelona, 2-0 (med to mål annullert for offside).

Denne turneringen skal angivelig være en konkurranse mellom de fire beste fotballagene i Spania i fjor, men det er tydelig at det er ulikheter mellom alle lag som ikke heter Real Madrid eller FC Barcelona. Og Jon Uriarte, presidenten i Athletic Club, beklaget det på pressekonferansen før kampen.

Uriarte forklarte at det spanske fotballforbundet tjener 40 millioner euro fra Saudi-Arabia etter hver Supercup, og rundt halvparten av det går til klubbene (den andre halvparten går til RFEF). Klubbene som deltar får penger bare for å være med i turneringen, og tjener mer avhengig av om de når finalen og om de vinner. Men pengene er ikke like store for alle: Det avhenger av omstendigheter som TV-publikum og antall titler klubben har vunnet.

Det betyr at Real Madrid og Barcelona vinner et minimumsbeløp på rundt 6 millioner euro. I mellomtiden vil Athletic bare motta 1,55 millioner. Hadde de vunnet turneringen, ville de ha fått maksimalt 2,55 millioner.

På grunn av den saudiske kontrakten er det med andre ord i alles interesse at finalen blir en "Clásico", Barcelona mot Real Madrid. Det inkluderer Gerard Piqué, den tidligere Barcelona-spilleren som hjalp til som megler mellom Saudi-Arabia og RFEF, og som fortsatt tjener 4 millioner euro hvert år.

"Når vi mener at noe ikke er rettferdig, forsvarer vi Athletics interesser, og hvis vi gjør noe, er det fordi vi har håp om at et mer rettferdig system kan oppnås", sa han, samtidig som han beklaget at turneringen feires i Saudi-Arabia: Den bringer inn mer penger til klubbene (og for det meste det spanske fotballforbundet), men tar bort muligheten til å se den for lokale fans. "En av de grunnleggende ingrediensene i fotballen er klubbene og fansen. Disse klubbene som er en del av konkurransen bør bli tatt vare på."