Atlanta Faze sikrer sesongens siste Call of Duty League Major, Championship Weekend-braketten er låst inn

Det kan virke tidlig for sesongen 2025 Call of Duty League å komme til en slutt, men dette skjer fordi sesongen faktisk opprinnelig startet i desember 2024. I løpet av helgen skjedde den fjerde og siste Major, noe som betyr at alle øyne nå rettes mot Championship Weekend som finner sted i slutten av juni.

Før vi snakker om det arrangementet og den braketten som er låst, er det verdt å snakke om Major IV, som skjedde på DreamHack Dallas. Etter en travel kvalifiseringsperiode og en hektisk helg med action, kom Atlanta Faze tilbake til fjelltoppen etter å ha overvunnet Miami Heretics i en dominerende 3-1-finale. Dette betyr at Faze avslutter sesongen på andreplass, bak Los Angeles Thieves (henholdsvis 505 og 540 poeng).

Med dette siste arrangementet er Championship Weekend bracket bekreftet, med fire lag som ikke kvalifiserer seg til arrangementet på grunn av manglende poeng. Disse er Minnesota Rokkr, Cloud9 New York, Los Angeles Guerrillas M8, og Vegas Falcons. De øvrige åtte lagene har blitt seedet som følger :



LA Thieves vs. Boston Breach



Vancouver Surge vs. Miami Heretics



Atlanta Faze vs. OpTic Texas



Toronto Ultra vs. Carolina Royal Ravens



Championship Weekend skjer mellom 26. og 29. juni, og du kan se hele braketten nedenfor.