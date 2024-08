Atlanta Faze vender tilbake til toppen av Call of Duty esports med Esports World Cup-seier

HQ

Esports World Cup er på sin siste uke, og med det i tankene har flere turneringer kommet til en avslutning i løpet av den siste helgen. En slik begivenhet er Call of Duty: Modern Warfare III -arrangementet som så flere av de beste lagene fra hele verden strømme til Saudi-Arabia for å konkurrere om en del av en premiepott på 1.8 millioner dollar.

Med arrangementet i bøkene kan vi nå rapportere at Atlanta Faze har blitt kronet til mester etter å ha beseiret 100 Thieves i den store finalen. Dette resultatet betyr at Faze er på vei hjem med $ 600,000 50,000 i premiepenger, og ytterligere $ XNUMX XNUMX for McArthur "Cellium" Jovel som ble kronet til MVP for hele turneringen.

Når det gjelder hva som skjer videre for Faze, er sesongen på Call of Duty League over, og det er derfor ikke planlagt noen større arrangementer og turneringer før den nye sesongen starter, sannsynligvis mot slutten av året.