Atlanta Faze vinner Call of Duty League Major II for å bli back-to-back Major-mestere

HQ

Atlanta Faze har blitt et reelt problem for flertallet av lagene i Call of Duty League i løpet av den ordinære sesongen. Gjennom årene har denne troppen vist seg å være stort sett den beste utøveren i den ordinære sesongen, noe de bare har klart å oversette til verdensmesterskapssuksess en gang. Det vil imidlertid definitivt være målet for 2025-sesongen, som Faze for øyeblikket har et kvelertak på.

Den siste helgen hevdet Faze nok en gang tronen etter å ha beseiret Vancouver Surge i Major II -finalen og ble back-to-back Major vinnere på veien. Dette resultatet betyr at Faze allerede har vunnet halvparten av Majors denne sesongen, ettersom bare to gjenstår, og forutsatt at laget ikke får en katastrofal kollaps, kan vi nå nesten med sikkerhet anta at de vil være en del av neste verdensmesterskap, ettersom de har flest poeng i ligaen med god margin (330 totalt, noe som er 60 mer enn Los Angeles Thieves på andreplass, og 235 klar av niendeplassen Cloud9 New York, med niendeplass og under som ofte går glipp av verdensmesterskapet).

Neste for Faze blir Major III, som begynner sine kvalifiseringer om et par uker, 4. april, før hovedarrangementet finner sted i slutten av den måneden. Tror du Faze vil bli back-to-back-to-back Major mestere på det arrangementet?