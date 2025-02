Atlético de Madrid gjør det igjen med sin Valentinsdag-reklame: Uansett hvilket lag du spiller på, er det vanskelig å ikke gråte

HQ

Atlético de Madrid har utmerket seg på mange områder i det siste, men ett av dem har ikke noe med sport å gjøre: å produsere vakre og rørende reklamefilmer. Håpet er å vise frem klubbens verdier, og i dag, på valentinsdagen, har de gjort det igjen med "Silla" (Chair), en kortfilm som tar sikte på å utfordre "etablerte fordommer" på valentinsdagen med en verdi som Atlético de Madrid-fans (eller fans av hvilken som helst klubb) umiddelbart vil anerkjenne: lojalitet.

"Silla minner oss om at kjærlighet, i alle dens former, kan vare lenger enn tiden, og at noen forbindelser, i fotball og i livet, aldri kan brytes", sier klubben. "Det er en historie som fremhever en av klubbens kjerneverdier og beviser at kompromiss og hengivenhet ikke bare er begrenset til romantiske partnerskap, men også kan forbli intakt når veier skilles".

Reklamefilmen er utviklet av Sra Rushmore agency, som tidligere har samarbeidet med klubben om den prisbelønte "Taxi", om et uventet bånd mellom en Atlético-taxisjåfør og en mangeårig Real Madrid-fan, laget til julen 2023, og den svært applauderte "Comandante y Cartón"-reklamen fra 2024, som viser den samme verdien av lojalitet med to veldig gode gutter.

Det er stor sjanse for at de vil få deg til å gråte, uansett hvilken klubb du holder med.