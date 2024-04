Atlus annonserer live-event med Metaphor: ReFantazio for neste uke

HQ

Det ser ut til at Metaphor: ReFantazio-stillheten begynner å avta, og vi trenger ikke å stole på rykter. Sega vil snart sette i gang med markedsføringskampanjen for sin nye IP, sin "tredje grunnmur" for å etablere seg på toppen av den nåværende JRPG-scenen.

Atlus har annonsert en direktesending av sitt Atlus Exclusive-arrangement, som vil finne sted den 23. april ved midnatt på ATLUS West YouTube-kanalen. Ifølge selskapet vil vi få se en ny forhåndsvisning av spillet med kommentarer fra regissør og eventvert Katsura Hashino.

Metaphor: ReFantazio vil være tilgjengelig høsten 2024 på Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 og PC.