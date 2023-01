Atlus teaser avsløringer av flere uannonserte titler i 2023

HQ

Persona 5, så vel som flere andre spill i serien, har blitt utgitt på flere nye plattformer i løpet av den siste tiden, og selv om det er vel og bra, så har vi også ventet veldig lenge på neste store kapittel i serien.

Det tar notorisk lang tid å utvikle et Persona-spill, men nå burde tiden være inne, og det kan være at vi får en annonsering før slutten av året. Atlus har nemlig sagt til Famitsu at vi kan forvente avsløringer av flere uannonserte titler i løpet av 2023:

"Thank you very much for your support for the remastered versions of P4U2 in 2022, 13th Machine Defence Circle for Nintendo Switch, Soul Hackers 2 and Persona 5 The Royal. In 2023, we will start with the release of P3P and P4G remastered versions, and we are also preparing several unannounced new titles. Please look forward to it!"

Vi håper virkelig at Persona 6 er blant dem.