Atomforhandlingene mellom USA og Iran avsluttes uten noen avtale, men antyder mulig fremgang

USA og Iran avsluttet torsdag de indirekte samtalene om Teherans atomprogram i Genève uten å ha kommet frem til en avtale, selv om tjenestemenn antydet at det var gjort fremskritt. Megleren Oman rapporterte om "betydelig fremgang" under samtalene, som inkluderte Irans utenriksminister Abbas Araqchi og USAs utsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner.

Omanis utenriksminister Sayyid Badr Albusaidi bekreftet at diskusjonene på teknisk nivå vil bli gjenopptatt neste uke i Wien, og han planlegger å møte USAs visepresident JD Vance i Washington. Selv om Iran signaliserte vilje til å gi innrømmelser, understreket Washington at sanksjonslettelser ville avhenge av "betydelige iranske forpliktelser".

Atomforhandlinger mellom USA og Iran // Shutterstock

Samtalene finner sted midt i en periode med økt amerikansk militær tilstedeværelse i regionen og vedvarende bekymring over Irans ballistiske missilprogram og påståtte støtte til væpnede grupper. USAs president Donald Trump advarte om "virkelig ille ting" dersom en avtale ikke kommer på plass snart, mens iranske ledere bekreftet at masseødeleggelsesvåpen fortsatt er forbudt i henhold til deres religiøse dekret.

Begge sider presenterte diskusjonene som "intense og seriøse", selv om viktige spørsmål fortsatt er uløste, noe som gjør utsiktene til diplomati usikre ettersom spenningen i Midtøsten vedvarer...