Trump sender jagerfly for å "sparke inn døren" i Iran

USA har flyttet mer enn 50 jagerfly mot Midtøsten i en stor maktdemonstrasjon som ifølge analytikere kan legge grunnlaget for angrep på Iran. Flyplasseringen, som er beordret av president Donald Trump, omfatter F-35- og F-16-fly, sammen med lufttankingsfly, mens to hangarskipsgrupper (ledet av USS Gerald R. Ford og USS Abraham Lincoln) opererer i regionen.

Militæreksperter sier at de raske jetflyene sannsynligvis vil bli brukt til å undertrykke det iranske luftforsvaret, noe som vil bane vei for tyngre bombefly som B-2 stealth-fly i tilfelle en vedvarende kampanje. En kilde i den amerikanske administrasjonen sa til Axios at det var "90 prosent sjanse" for en kinetisk aksjon i løpet av de kommende ukene, selv om det fortsatt er uklart om oppbyggingen er ment som et pressmiddel i atomforhandlingene eller som en forberedelse til direkte angrep.

USS Gerald R. Ford // Shutterstock

Økningen kommer etter nye diplomatiske samtaler i Genève om Teherans atomprogram, samtidig som Iran har trappet opp spenningen i regionen, blant annet ved å stenge Hormuzstredet og planlegge marineøvelser med Russland. USAs visepresident JD Vance sa at Teheran ikke hadde anerkjent Washingtons "røde linjer".

Analytikere sier at omfanget av utplasseringen vil gjøre det mulig for USA å gjennomføre "hundrevis av flytokt per dag i flere uker hvis de får ordre om det", samtidig som de styrker missilforsvaret i påvente av potensielle iranske gjengjeldelsesaksjoner mot amerikanske ressurser eller allierte i Golfen...